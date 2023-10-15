В Непале продолжаются поиски пропавшей альпинистки Надежды Оленевой

Поиски пропавшей в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь посольства России Александр Ивашев.
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