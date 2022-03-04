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"Он из золота что ли?": новая цена на популярный продукт "поразила" жителей Владивостока

"Он из золота что ли?": новая цена на популярный продукт "поразила" жителей Владивостока

Жителей Владивостока буквально поразила новая цена на популярный продукт в одном из магазинов города, о чем они рассказали в социальной сети Instagram (12+).

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