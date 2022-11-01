Как поликлиники Уссурийска будут работать в ноябрьские праздники (график)

Уссурийская центральная городская больница опубликовала график работы амбулаторно-поликлинической службы на 4-6 ноября — даты, на которые выпало празднование Дня народного единства.
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