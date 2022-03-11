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«Анализы плохие»: Дакоту госпитализировали на Бали в день рождения

«Анализы плохие»: Дакоту госпитализировали на Бали в день рождения

Состояние певицы резко ухудшилось. Рита Дакота Vadim Tarakanov/Global Look PressРита Дакота уже несколько месяцев находится на Бали, куда она улетела вместе с возлюбленным Федором Белогаем и дочерью Мией, рожденной в браке с Владом Соколовским.

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