Уже не та: как меняются люди после расставания (и почему это полезно)

ДД

Дмитрий ДимДизель

Всё правильно, пока гром не грянет... Ну а что? Вышла замуж, зачем выглядеть хорошо и следить за собой? -типа муж то не куда уже не денется! Зачем вкусно готовить? А зачем вообще что-то готовить, ведь она не кухарка! Создал семью-иди зарабатывай много денег и покупай еду. А потом когда будет послана в долгое путешествие, вот тут и оказывается что муж-козел, скотина неблагодарная, она потратила на него лучшие годы...