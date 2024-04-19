Макс Ферстаппен объяснил, почему Алонсо так быстр в 42 года

Макс Ферстаппен объяснил, почему Алонсо так быстр в 42 годаGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился мнением о продолжительности карьеры Фернандо Алонсо и объяснил, почему испанец быстр, несмотря на свои 42 года.