Макс Ферстаппен объяснил, почему Алонсо так быстр в 42 года

Макс Ферстаппен объяснил, почему Алонсо так быстр в 42 годаGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился мнением о продолжительности карьеры Фернандо Алонсо и объяснил, почему испанец быстр, несмотря на свои 42 года.
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