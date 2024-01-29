Детская хоккейная команда попала в ДТП на Урале

В результате аварии погибли четыре человека.фото: агентство «Москва»--> В Свердловской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля Citroen и автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, погибло четыре человека.
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