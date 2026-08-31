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Законное затягивание банкротства: почему новая редакция статьи 213.26 создаёт условия для злоупотреблений

Новая редакция статьи 213.26 Закона о банкротстве передала утверждение положения о реализации имущества от суда собранию кредиторов.

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