Федеральное агентство новостей №1

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В Лондоне экоактивистам удалось заблокировать движение по четырем мостам

В Лондоне экоактивистам удалось заблокировать движение по четырем мостам

В Лондоне активисты экологического движения Just Stop Oil, осуществляющие акцию против добычи нефти и газа, попытались закрыть движение на четырех мостах.

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