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Ученые РАН стали внедрять в России новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Ученые РАН стали внедрять в России новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ), в российское сельское хозяйство начали внедрять новую экзотическую культуру — многолетнее травянистое растение мискантус.

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