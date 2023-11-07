Ученые РАН стали внедрять в России новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ), в российское сельское хозяйство начали внедрять новую экзотическую культуру — многолетнее травянистое растение мискантус.
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