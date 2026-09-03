"Ребус для настоящих политических элит": Аналитик рассчитал, когда полностью исчезнут украинцы

Население Украины стремительно сокращается. Демографический кризис перерос в катастрофу. Ситуация настолько сложная, что аналитик Алексей Кущ даже рассчитал, когда полностью исчезнут украинцы: "Ребус для настоящих политических элит".
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