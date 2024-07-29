Комары-интерсексы победили комаров эффективнее инсектицидов

Назойливый писк и неумолимо чешущиеся укусы портят любой отдых на природе. Исследователи из Virginia Tech нашли новый способ выявления генетических мишеней, полезных для контроля численности комаров, и поделились результатами в журнале Communications Biology.
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