Мама рассчитывала напугать брата жизнью в общежитии, но ее трюк с треском провалился

Не могу перестать смеяться над этой ситуацией! Я всегда знала, что наша мама воспитатель, мягко говоря, без таланта, но чтобы настолько все интересно повернулось - даже я не ожидала.
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