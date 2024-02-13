В ИИХФ продлили бан российского хоккея

Российский хоккей останется без международных стартов как минимум до конца сезона-2024/25. Пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) вынесла решение относительно продления бана для российского и белорусского хоккея.
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