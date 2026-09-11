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Татар-информ

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Во время атаки БПЛА на Тульскую область два человека погибли и трое пострадали

Во время атаки БПЛА на Тульскую область два человека погибли и трое пострадали

Двое погибли, еще три человека пострадали во время атаки БПЛА на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

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