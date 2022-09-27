Москвичи стали чаще обращаться к психологам, заявили в правительстве

Жители российской столицы стали чаще обращаться за профессиональной психологической помощью, заявила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина, 27 сентября сообщает пресс-служба мэра города.
Жители российской столицы стали чаще обращаться за профессиональной психологической помощью, заявила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина, 27 сентября сообщает пресс-служба мэра города.
Свежие комментарии