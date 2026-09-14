Россия теоретически может использовать норму Устава ООН для обоснования ударов по немецким предприятиям, которые производят дальнобойные беспилотники для Украины.
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Иосив Виссарионович допустил большую ошибку. Надо было уничтожить поганую немчуру всех до единого. Вот сейчас и пожинаем плоды. У этой фашистской сволочи снова чешется. Снова у них поход на восток. Им всё реванш грезится этой вонючейсволочи.
Вот и надо воспользоваться статьями 53, 77 и 107 Устава ООН!!!