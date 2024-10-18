Пике за сокращение числа матчей, но большее количество топ-игр: «За ними будет интереснее наблюдать»

В то же время экс-защитник «Барсы» призывает проводить больше топ-игр. «Я понимаю, что организаторы хотят получить больше прибыли, но для блага футбола, думаю, было бы гораздо лучше проводить меньше матчей.
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