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Регионы России

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Россия и Грузия сняли визовые ограничения ради восстановления связей

Россия и Грузия сняли визовые ограничения ради восстановления связей

Российский и грузинский народы «соскучились друг по другу» – эти слова прозвучали от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по итогам Международного фестиваля молодежи.

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