Украинский эксперт: демографию Украины не спасёт даже возвращение беженцев

Глава украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью немецкому журналу Spiegel заявила, что Украину ждёт обезлюдение из-за большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости.
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