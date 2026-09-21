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Харитонов: главная задача избранных депутатов — оправдать доверие населения

Харитонов: главная задача избранных депутатов — оправдать доверие населения

Главная задача избранных в новый созыв ГД депутатов — оправдать доверие граждан, заявил председатель Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

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