Салат с хурмой и авокадо

Сочная хурма придает нотки сладости, авокадо добавляет мягкость и богатый вкус. Нежные листья свежего зеленого салата и легкий медовый дрессинг обрамляют эту композицию, создавая идеальное сочетание и сладковатый привкус.
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