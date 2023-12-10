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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат с хурмой и авокадо

Салат с хурмой и авокадо

Сочная хурма придает нотки сладости, авокадо добавляет мягкость и богатый вкус. Нежные листья свежего зеленого салата и легкий медовый дрессинг обрамляют эту композицию, создавая идеальное сочетание и сладковатый привкус.

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