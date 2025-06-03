Андрей Ваджра: «Пэрэмога» или пиар: Как украинские «триумфы» подменяют реальность

Что скрывается за массовым восторгом укропатриотов и их «пэрэмогой»? Насколько объективны утверждения украинских СМИ о триумфе и успехах на фронте? И какова истинная природа недавних диверсий: военная операция или медиа-акция? В Украине сейчас всеобщее ликование.