Андрей Ваджра: «Пэрэмога» или пиар: Как украинские «триумфы» подменяют реальность

Что скрывается за массовым восторгом укропатриотов и их «пэрэмогой»? Насколько объективны утверждения украинских СМИ о триумфе и успехах на фронте? И какова истинная природа недавних диверсий: военная операция или медиа-акция? В Украине сейчас всеобщее ликование.
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