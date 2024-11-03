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  • саша дмитренко
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Голикова: система здравоохранения РФ обеспечена всем необходимым до 2030 года

Голикова: система здравоохранения РФ обеспечена всем необходимым до 2030 года

В России до 2030 года не будет никаких проблем в сфере здравоохранения, все просчитано и обеспечено. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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