Голикова: система здравоохранения РФ обеспечена всем необходимым до 2030 года

В России до 2030 года не будет никаких проблем в сфере здравоохранения, все просчитано и обеспечено. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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