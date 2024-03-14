Срочное обращение Макрона: Россия прозевала взрослую игру "мальчика Эммануэля"?

Франция обогнала Россию как второго в мире экспортёра оружия, пишет Politico. По данным SIPRI (Стокгольмского международного института исследования проблем мира), на Францию сейчас приходится 11 процентов мирового рынка вооружений.
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