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Курский депутат Алексей Золотарев помог эвакуировать более 700 человек после ударов ВСУ по мосту через Сейм

Курский депутат Алексей Золотарев помог эвакуировать более 700 человек после ударов ВСУ по мосту через Сейм

В Курской области после ударов ВСУ по мосту через реку Сейм, который соединял несколько населенных пунктов, местное население оказалось в сложном положении.

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