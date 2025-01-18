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Закон и Порядок

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  • людмила михайлик
    Халяльщики домой,нечего нам диктовать,что есть и носить и детей своих забратьОни как бы между ...
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Чубайс — имя нарицательное. Он, как и Гайдар, — символы реформ 90-х

Чубайс — имя нарицательное. Он, как и Гайдар, — символы реформ 90-х

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку действий бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

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Александр Рожков
Патриарх: Богатство - это божий дар                                                                                   https://youtu.be/o9YTgjWwh9U
Патриарх: Богатсво - это божий дар
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