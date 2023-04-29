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В Псковской области отменили парад и шествие «Бессмертного полка»

В Псковской области отменили парад и шествие «Бессмертного полка»

Салюты и фейерверки будут под запретом.фото: vk.com/pskov.oblast--> Власти Псковской области из соображений безопасности отменили проведение 9 мая традиционных парадов и шествие «Бессмертного полка», сообщил 29 апреля губернатор Михаил Ведерников.

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