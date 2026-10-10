Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Тени статистики: как этнические банды становятся “невидимыми” и почему преступность мигрантов растворяется в цифрах»

«Тени статистики: как этнические банды становятся “невидимыми” и почему преступность мигрантов растворяется в цифрах»

Громкие цифры от Следственного комитета звучат как тревожный сигнал: в 2026 году количество преступлений, совершённых этническими группировками, выросло на 13 %.

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