«Тени статистики: как этнические банды становятся “невидимыми” и почему преступность мигрантов растворяется в цифрах»

Громкие цифры от Следственного комитета звучат как тревожный сигнал: в 2026 году количество преступлений, совершённых этническими группировками, выросло на 13 %.
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😀Бухать и закусывать свининой- один из компонентов моего личного кайфа!
Молодцы японцы!!!!