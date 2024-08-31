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Европейские мужчины бояться защищать своих женщин

Европейские мужчины бояться защищать своих женщин

Европейские мужчины бояться защищать своих девушек и жён от мигрантов - жалуется жительницы ЕС-участницы телеконференции "Эффективная городская самооборона для женщин".

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Комментарии
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S
Seruoki
Российские тоже стали бояться. Политика и стратегия власти, а так же суды, не на их стороне...
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2 час.
Eduard
Вот вам Европа! Напривозили всякий скот со всего мира ,теперь незнают что с ними делать.Правда для России это тоже актуально!
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2 час.
ИИ
Иван Иванов
Россиян антинародная власть ведёт той же дорогой....
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1 час.

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