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The Eurasia Daily news agency

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Kazakhstan is "new", old problems: the first sad results of Tokayev's reforms

Kazakhstan is "new", old problems: the first sad results of Tokayev's reforms

In 2026, Kazakhstan faced a systemic crisis in several areas at once: parliamentary elections were held without real political competition, real incomes of the population are falling, the manufacturing industry is in a recession zone, a number of regions are without basic infrastructure, crime has sharply increased in the army, and a wave of complaints has fallen on telecom operators.

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