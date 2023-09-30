Глава Херсонской области отчитался о завершении основной фазы интеграции региона в РФ

В области теперь действуют все системы полноценной российской власти согласно конституции страны. Владимир Сальдо заявил, что на всей подконтрольной России территории Херсонской области заработали основополагающие системы, такие как юридическая, экономическая, финансовая и кредитная.
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