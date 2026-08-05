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Регионы России

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ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму в Telegram

ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму в Telegram

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой Народной Республике задержали жителя Донецка по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства.

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