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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэм» подписал Велтмана свободным агентом. Экс-защитник «Брайтона» заключил контракт по схеме «1+1»

« Вест Хэм » подписал защитника Йоэла Велтмана . Контракт с 34-летним нидерландским футболистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год.

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