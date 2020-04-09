Из Сочи в социальные приюты пытались вывезти 28 человек без определенного места жительства, но они сбежали Об этом сообщил источник во властных кругах города.
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Из Сочи в социальные приюты пытались вывезти 28 человек без определенного места жительства, но они сбежали Об этом сообщил источник во властных кругах города.