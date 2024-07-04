Военкор Коц: СВО на Украине продлится минимум до января 2025 года

СВО может продолжиться до января 2025 года, считает военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале он проанализировал слова президента РФ Владимира Путина на саммите ШОС и указал на малую вероятность окончания боевых действий этой осенью.
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