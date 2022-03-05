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Кристапс Порзингис впервые принял участие в двусторонней игре «Уизардс»

Форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис может дебютировать за команду в сезоне-2021/22. На этой неделе Порзингис впервые принял участие в двустороннем матче «Вашингтона».

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