Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 6 января ☁️☀️ В Симферополе +12 и облачно с прояснениями В Севастополе +11 и облачно с прояснениями В Евпатории +12 и облачно с прояснениями В Джанкое +10 и облачно с прояснениями В Ялте +10 и облачно с прояснениями В Алуште +9 и малооблачно В Керчи +9 и облачно с прояснениями В Армянске +9 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +12 и облачно с прояснениями В Феодосии +10 и облачно с прояснениями В Судаке +10 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.