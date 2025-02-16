В Ангарске на «зебре» сбили пешехода

В Ангарске двое молодых людей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль в первой полосе остановился, чтобы пропустить их, но водитель во второй полосе, скорость не сбавил и сбил одного из пешеходов.
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