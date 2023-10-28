Глеб Никитин встретился с финалистами второго сезона проекта «Лидеры Нижегородской области»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) с финалистами второго сезона проекта «Лидеры Нижегородской области».
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