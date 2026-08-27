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Новые правила помогут наказать виновников бесконтактных ДТП

Новые правила помогут наказать виновников бесконтактных ДТП

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бывают случаи, когда виновник аварии вообще не коснулся чужой машины. Раньше привлечь такого лихача к ответственности было непросто, нужно было доказать, что именно его маневр привел к ДТП.

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