Новые правила помогут наказать виновников бесконтактных ДТП

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Бывают случаи, когда виновник аварии вообще не коснулся чужой машины. Раньше привлечь такого лихача к ответственности было непросто, нужно было доказать, что именно его маневр привел к ДТП.
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