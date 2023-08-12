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«Динамо» получит 13 млн евро и бонусы за Захаряна от «Сосьедада». Осталось уладить последние детали (Фабрицио Романо)

Как пишет журналист Фабрицио Романо, клубы согласовывают последние детали сделки по российскому полузащитнику.

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