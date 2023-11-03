"Ведомости": вкус салата "Цезарь" в РФ изменится из-за запрета на ввоз анчоусов

Бренд-шеф Станислав Бахаровский рассказал газете "Ведомости", что российский общепит столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса, который применяется в качестве одного из ингредиентов соуса для салата "Цезарь".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии