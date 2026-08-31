Прокуратура просит суд увеличить срок основателю ЧВК "Ястреб" Марущенко

Создатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко © Из личного архива Военная прокуратура потребовала увеличить наказание основателю ЧВК «Ястреб» Алексею Марущенко с 18 до 22 лет колонии строгого режима.
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