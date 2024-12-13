Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Хорошая статья, правильная. Спасибо автору prepod(у).Путин и Греф не с...
  • Сергей Семенов
    Современное образование это попытка всех РАЗНЫХ детей впихать в один стандарт. Ну не будет это работать никогда. Нево...Путин и Греф не с...
  • Alex Nемо
    Вообще кто допустил этого сбербанковского придурка к образованию как системе? Он не в состоянии в своём сбере создат...Путин и Греф не с...

В пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода

В пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода

Здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова, подверглось удару. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Карабухин
!!! Зеленский с апреля месяца ездит по миру по многим странам и не был на Украине. Отдыхает, балдеет, купается в море, попивает шампанское, смеётся, улыбается, нюхает кокаин .... Когда каждый день гибнут его граждане и в его власти прекратить войну – в течении одного часа! Очень точно Лукашенко его охарактеризовал – ГНИДА!
Ответить
15 час.
Сергей Карабухин
..От бога не уйдёт ему осталось жить дни, часы...
Ответить
15 час.
СК
Сергей Карабухин
…Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их мужей, братьев, сыновей, отцов давно уже нету в живых и им постоянно врали…Они Зелёного порвут на куски голыми руками…
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх