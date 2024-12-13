В пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода

Сергей Карабухин

!!! Зеленский с апреля месяца ездит по миру по многим странам и не был на Украине. Отдыхает, балдеет, купается в море, попивает шампанское, смеётся, улыбается, нюхает кокаин .... Когда каждый день гибнут его граждане и в его власти прекратить войну – в течении одного часа! Очень точно Лукашенко его охарактеризовал – ГНИДА!