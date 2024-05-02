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Пасынок олигарха закрыл 8-миллионный долг Хемингуэя в казино

Пасынок олигарха закрыл 8-миллионный долг Хемингуэя в казино

Роман Пинчук закрыл долг известного писателя перед испанским казино. Приемный сын украинского олигарха  Виктора Пинчука Роман Пинчук закрыл 8-миллионный долг писателя Эрнеста Хемингуэя перед казино в Испании.

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