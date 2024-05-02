Пасынок олигарха закрыл 8-миллионный долг Хемингуэя в казино

Роман Пинчук закрыл долг известного писателя перед испанским казино. Приемный сын украинского олигарха Виктора Пинчука Роман Пинчук закрыл 8-миллионный долг писателя Эрнеста Хемингуэя перед казино в Испании.
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