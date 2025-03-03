Шпионские снимки Oppo Find X8 Ultra демонстрируют очень плоский дисплей и спуск затвора камеры Hasselblad

Лучший флагман года с камерой Hasselblad только что был замечен в дикой природе. Перед тем как мир смартфонов устремится на выставку MWC, все взоры вновь обратились к Китаю, чтобы увидеть ранний взгляд на Oppo Find X8 Ultra.
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