Прогноз погоды в Крыму на 12 мая В Симферополе +16 и облачно с прояснениями В Севастополе +15 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +14 и небольшой дождьВ Черноморском +13 и небольшой дождьВ Джанкое +17 и небольшой дождьВ Ялте +16 и облачно с прояснениямиВ Алуште +17 и небольшой дождь.