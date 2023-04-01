Глава Федерации фехтования России об условиях МОК: «Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж, либо остаться нормальным человеком»

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Глава Федерации фехтования России сравнил рекомендации МОК с «продажей души дьяволу». Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.