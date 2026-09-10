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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Видимо, кому-то было нужно, чтобы «Динамо» осталось без основного форварда». Точилин о дисквалификации Тюкавина

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин высказался о дисквалификации  Константина Тюкавина . Напомним, на 72-й минуте игры со « Спартаком » Тюкавин ударил локтем в шею защитнику соперника Александру Джику после вбрасывания аута игроками красно-белых.

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